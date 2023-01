Uomini e Donne: corteggiatore di Lavinia Mauro paparazzato con un’altra.

Alessio Corvino, uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro a Uomini e Donne, è stato avvistato e fotografato in atteggiamenti molto teneri con una ragazza che evidentemente non è la tronista. A pubblicare le foto è stato il sito MondoTv24. Ovviamente, non è riportata l’identità della ragazza in questione. Potrebbe essere un’amica o una parente del corteggiatore.

Alessio Corvino in compagnia di una bionda misteriosa

Le fan si sono scatenate, soprattutto quelle di Lavinia Mauro. Gli scatti che mostrano Alessio Corvino in compagnia di una ragazza bionda sembrano non lasciare dubbi: i due camminano vicini, poi si salutano con un bacio sulla guancia mentre la ragazza è spalle al muro. Atteggiamenti, questi, che per la maggior parte del pubblico non sono ipotizzabili né tra amici, né tra parenti, ma solo tra fidanzati. Infatti, nonostante dalle foto non emerga se ci sia stato o meno un bacio sulle labbra, le immagini di Alessio Corvino in compagnia di questa misteriosa ragazza sembrano decisamente compromettenti.

Va detto anche, come ha sottolineato qualcuno, che la ragazza in questione somiglia abbastanza, o per lo meno ha gli stessi capelli, alla sorella maggiore di Alessio. Si chiama Fatima e ha due bambini. In tal caso, il ragazzo non avrebbe alcun problema nel dimostrarlo. Restiamo in attesa di maggiori chiarimenti, oppure, in alternativa, della registrazione di Uomini e Donne che avverrà il 6 gennaio.

E’ bene specificare, che al riguardo nessuno ancora dei diretti interessati si è esposto, né Alessio, né la stessa Lavinia Mauro. Forse la redazione di Uomini e Donne ha impedito la smentita o la conferma di un’eventuale storia extra programma del corteggiatore per evitare di perdere lo “scoop” in puntata. La stessa Lavinia sembra quasi sparita dai social. sarà questo il motivo del suo silenzio?