Nonostante la diffidenza iniziale, il rapporto tra Nicole Murgia e Daniele Dal Moro potrebbe essere arrivato ad una svolta.

Questa notte, l’attrice e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno parlato a lungo toccando diversi temi e confidandosi reciprocamente. Poco più di una settimana fa, Daniele si era risentito con Nicole in quanto quest’ultima aveva preso le difese di Oriana Marzoli proprio in seguito ad una litigata tra Dal Moro e la modella venezuelana: “Se vuoi che non ci parliamo neanche più per me possiamo tranquillamente farlo. A te non ti ho mai detto nulla, nella discussione fra me e Oriana tu non c’entri nulla”, aveva sbottato l’ex tronista.

Adesso sembra che tra i due sia tornato il sereno. Giaele De Donà, la mattina seguente alla chiacchierata tra Nicole e Daniele, ha chiesto alla Murgia come fosse andata la serata. Ha visto i due vipponi vicini, e ha notato che lui è stato inaspettatamente dolce. L’attrice ha confermato le carinerie di Daniele e ha raccontato alla coinquilina cosa si sono detti.

Nicole Murgia: "Voglio conoscere Daniele per quello che è"

Tra i tanti discorsi fatti, hanno parlato ancora una volta del rapporto tra Dal Moro e Oriana Marzoli. Nicole ci teneva a chiarire la situazione in modo da non diventare un terzo incomodo. Alla Murgia, Daniele sembra interessare per davvero, per questo cerca di essere sempre sincera.

Giaele è felice che i due vip abbiano parlato. Adesso a Nicole non resta che viversi la conoscenza in maniera tranquilla. La Murgia ha svelato di voler assecondare il suo cuore e il suo istinto, senza farsi paranoie: “E’ inutile tornare sempre sugli stessi punti, altrimenti potrei apparire pesante agli occhi di Daniele”, ha detto l’attrice. Adesso, sarà il tempo a stabilire se tra loro potrà esserci un futuro come coppia.

“Voglio conoscere Daniele per quello che è”, commenta Nicole, che non vuole assolutamente aprire la questione. Lui è stato chiaro, così come è stata chiara lei.

Riuscirà Nicole Murgia a fare breccia nel cuore di Daniele Dal Moro?