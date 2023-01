Guendalina Tavassi senza peli sulla lingua. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, sorella di Edoardo, attualmente impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi.

Guendalina si espone sugli Incorvassi

Il primo tema affrontato da Guendalina è stato quello relativo al rapporto tra il fratello e Micol Incorvaia: “Vedo Edoardo tanto preso, ma anche Micol la vedo presa. Solo che Edoardo ha questo modo di scherzare che fa ridere, però a un certo punto ci sono persone a cui può dar fastidio. Siccome Micol è sempre stata molto complice di Edoardo, e hanno sempre giochicchiato su questa cosa, non ho capito perché a una battuta che era poi una stupidaggine le si sia offesa. Poteva finire il litigio dicendo semplicemente ‘Guarda Edo, ci sono rimasta male perché io su questo discorso ho questa insicurezza’. Quindi poteva finire lì. Invece la cosa si è protratta per le lunghe e si sono rovinati il Capodanno entrambi. Edoardo cercava di dirle che non pensava che le potesse dar fastidio. Dopo un po’ hanno fatto pace”.

Guendalina Tavassi attacca Antonella Fiordelisi

Guendalina Tavassi parla anche di Antonella Fiordelisi: “Parola buona nei suoi confronti? Non ci riesco, neanche se me la scrivete e mi obbligate. Ci sono poche persone che mi infastidiscono all’interno della Casa, ma di lei ho sempre cose negative nei suoi confronti. Tanto sta uscendo la verità. Poi è anche brutto vedere che lei pensa di essere così amata. Certo ci sarà anche qualcuno che la ama fuori, questo non posso dirlo, non lo so. A me scrivono solo le persone che hanno il mio stesso modo di pensare nei suoi confronti. Vedere lei come la preferita, cosa a cui stento a credere, è che lei si sia fomentata ancora di più in peggio. Lei ha sempre mostrato il peggio di sé all’interno della Casa, quando potrebbe semplicemente fare il suo percorso da ragazza normale. Conoscere la gente, fare amicizia, invece no, mette zizzania, è cattiva, continua a fare battute per creare litigi. Questo è il suo mood all’interno della Casa. Io non lo condivido”.