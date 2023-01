Nikita Pelizon è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina, così come una grossa fetta dei vipponi che sono approdati nel corso degli anni nel loft di Cinecittà, ha un trascorso televisivo in uno dei programmi targati Maria De Filippi. Infatti, nel 2018 abbiamo avuto modo di vederla in Temptation Island.

Sull’isola delle tentazioni, l’ex di Matteo Diamante vi era approdata nelle vesti di single, e dunque di tentatrice. Ma cosa ricordiamo di quell’edizione? Il portale BlogTivù ha portato alla luce un interessante retroscena: Nikita aveva colpito in particolar modo uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, che ha partecipato a Temptation Island proprio con l’ex dama bresciana, e la presenza della Pelizon aveva infastidito e non poco l’attuale fidanzata di Alessandro Vicinanza.

Nikita fece colpo su Riccardo Guarnieri

“Nikita, scusa ma mi cade l’occhio”. Questa la frase pronunciata da Riccardo Guarnieri che fece andare su tutte le furie Ida Platano. Il cavaliere tarantino aveva particolarmente gradito le doti fisiche dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. In quell’edizione di Temptation Island, nel ruolo di tentatore, c’era anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Tra quest’ultimo e l’influencer triestina sembrava potesse nascere una ship tra le mura della Casa più spiata d’Italia, o almeno è quello che sperava Nikita, prima che l’ex tronista decidesse di rifilarle un sonoro due di picche.