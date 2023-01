Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, è intervenuta a Casa Chi, parlando del rapporto tra Antonella Fiordelisi, sua grande amica, e Edoardo Donnamaria.

“L’inizio della relazione tra Antonella e Edoardo è andata benissimo, però penso che non sia il ragazzo giusto per lei. Penso che si renderà conto che ha bisogno di una persona diversa al suo fianco. Per una questione caratteriale, lui è estremamente tranquillo, lei invece ha bisogno di stimoli. Secondo me lui travisa gli atteggiamenti di Antonella, e conoscendola nel profondo, lei è una provocatrice ma è anche molto fedele. E’ esuberante, ma non significa che sia una poco di buon o altro come lui l’ha definita. E’ un contesto difficile, rinchiusi lì. Fuori all’eterno lei ci avrebbe messo subito una pietra sopra. Avendolo lì vicino quotidianamente, e avendolo sin dall’inizio del programma come punto di riferimento, penso che ricadrà nella coppia con lui. Spero apra gli occhi, lei è una dea e non ha assolutamente bisogno di Edoardo”.

Giulia Cavaglià dice la sua su alcuni vipponi

Giulia ha poi espresso il suo parere su alcuni concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip: “Andrea Maestrelli è carino, ma non è il mio tipo. Stessa cosa Antonino Spinalbese: è uno dei miei più cari amici perché fa delle pieghe da paura, ma non mi piace esteticamente. Edoardo Tavassi non lo tollero. Ha fatto un bordello con Micol Incorvaia, ha limonato anche in diretta grazie ad Antonella. Ma dai” Lui non mi piace in generale, fa affermazioni pesanti e le ricopre di questa velata simpatia. In realtà è una iena. L’altra volta il suo problema era che Micol si fosse offesa per le sue battute pessime. Lui in una relazione non può fare delle battute pessime, allora non può essere fidanzato. E’ ovvio che a trent’anni è ancora single”.

Infine, Giulia Cavaglià ha detto la sua anche sulla situazione che vede coinvolti Luca Onestini e Nikita Pelizon: “Da una parte Nikita si è fatta un film. Non può pensare che se un ragazzo ti abbraccia due volte allora diventa il tuo fidanzato”.