Ennesimo gesto discriminatorio nella Casa del Grande Fratello Vip posto in essere nei confronti di Nikita Pelizon. Questa volta, a rendersi pessima protagonista dell’accaduto è stata Nicole Murgia, mentre si trovava in cucina con Luca Onestini ed Oriana Marzoli.

L’episodio si è verificato quasi in concomitanza con l’annuncio del team della Pelizon di agire legalmente, decisione assunta in seguito al reiterarsi di alcuni atteggiamenti offensivi perpetrati nei confronti dell’influencer triestina. “Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi”, si legga sull’account Instagram del team della concorrente del Gf Vip.

Nicole Murgia, il gesto discriminatorio nei confronti di Nikita Pelizon

Nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a verificarsi atteggiamenti negativi nei confronti di Nikita Pelizon. Questa volta è stata Nicole Murgia a rendersi protagonista di un gesto che ha nuovamente scatenato le polemiche, il disgusto e l’indignazione sui social. Mentre l’attrice si trovava in cucina in compagnia di Luca Onestini e Oriana Marzoli, Nikita le è passata alle spalle. Nicole stava utilizzando il sale, e se ne è gettato subito un po’ dietro le spalle, gesto al quale si ricorre per scacciare la sfortuna.

Nicole Murgia squalificata?

In molti stanno chiedendo alla produzione di assumere provvedimenti nei confronti della Murgia, facendo anche paragoni con quanto è avvenuto con Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima fu squalificata per uno sputo seguito al passaggio di Nikita Pelizon e per aver usato il termine “sfigata”. Sono tantissimi gli utenti social che ritengono che il gesto di Nicole Murgia sia paragonabile a quello fatto da Elenoire, e per tale ragione richiedono a gran voce un intervento da parte del Grande Fratello.

Insomma, il pubblico è stufo di dover assistere all’accanimento, peraltro ingiustificato, nei confronti di Nikita Pelizon, e sta chiedendo la squalifica di Nicole Murgia.