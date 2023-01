Oriana Marzoli si è messa a spiare Luca Onestini mentre quest’ultimo era impegnato in una partita di biliardo con Nikita Pelizon.

Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer triestina sembrava potesse nascere una ship nella Casa del Grande Fratello Vip, ma Onestini ha subito messo in chiaro che lui non era in alcun modo interessato a questa possibilità: “Può anche essere che uno sta molto bene ma non si chiede niente di più al momento. Io adesso non sto pensando a niente di più. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, però non voglio essere frainteso”.

Ad un certo punto, Luca Onestini si è molto avvicinato ad Oriana Marzoli. Tra i due l’affiatamento è evidente, anche se, ancora una volta, il vippone ha svelato a Giaele De Donà di non provare sentimenti nei confronti della modella venezuelana: “Non mi è scattato qualcosa in più. Non l’ho mai vista in quell’ottica”.

Tuttavia, nonostante Luca Onestini sembra non voler compiere uno step successivo nella conoscenza con Oriana, quest’ultima sembra invece interessata a farli, e di conseguenza ma palesato tutta la sua gelosia per una circostanza che si è verificata ieri sera.

Onestini si avvicina a Nikita Pelizon: la reazione di Oriana

Nel video in basso potete vedere che la Marzoli spia Luca Onestini mentre è impegnato in una sfida a biliardo con Nikita Pelizon (era presente anche Micol Incorvaia). Oriana è piuttosto contrariata e ne parla con Nicole Murgia, la quale, dopo aver ascoltato il racconto della coinquilina, dice: “Se fa così è ridicolo”. Ad ogni modo, Oriana Marzoli ha raccontato che non parlerà ma più con Luca, con il quale, però, ha avuto un confronto in seguito nel corso del quale il vippone le ha spiegato il suo punto di vista sulla questione.