Uomini e Donne: Ida Platano beccata senza Alessandro Vicinanza.

Ormai da qualche mese Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne per vivere la sua storia con Alessandro Vicinanza, il cavaliere che le ha rubato il cuore e le ha fatto dimenticare Riccardo Guarnieri.

Ida Platano in compagnia della storica amica

Ida è sempre stata una delle dame più seguite sui social, sui quali condivide diversi aspetti della sua quotidianità. Tantissime le immagini postate in compagnia del suo nuovo fidanzato, soprattutto durante il periodo delle festività natalizie. Una delle ultime, però, la ritrae senza il suo compagno Alessandro, bensì insieme alla sua storica amica Gemma Galgani. Nelle foto, le due donne si abbracciano e si baciano, felici e serene, in quanto da tempo sono molto unite, e lo scatto testimonia che hanno passato insieme il Capodanno. Un vero regalo per tutti i fan di Gemma e Ida, che credono nella loro sincera amicizia che a quanto pare è solida e reale.

Come abbiamo detto pocanzi, Ida è molto seguita e attiva sui social, tanto che qualche giorno fa ha anche comunicato di non essere pienamente in forma: “Buongiorno, come state? Io così così, ho questo raffreddore che spero mi passi alla svelta”, ha raccontato in alcune Ig stories. “Sono un po’ malaticcia e una cliente mi ha portato un sacchetto di banane. Vediamo se con le banane passa”, ha aggiunto ancora l’ex dama di Uomini e Donne, rivelando ai follower di questo regalo che ha ricevuto da una sua cliente.

Intanto, da quanto si apprende dai profili social di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, sembra che la loro storia d’amore prosegui a gonfie vele.