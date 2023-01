Potrebbe nascere un nuovo triangolo amoroso nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad insidiare una delle coppie nata nel loft di Cinecittà, quella composta da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, potrebbe essere Davide Donadei.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto ha avuto inizio durante la diretta del 2 gennaio, quando è stata mostrata in diretta la clip del bacio sotto al vischio tra la sorella di Clizia e l’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Daniele Dal Moro, Tavassi avrebbe dovuto “opporsi” a quel bacio, e come se non bastasse, lo stesso Davide, dopo aver baciato Micol, durante un Confessionale ha aggiunto: “Ha le labbra morbide, vediamo che succede”. Un’affermazione che ha palesato un certo interesse del vippone nei confronti della Incorvaia, ma che, ovviamente, è stata mal digerita da Edoardo, il quale, dopo averlo nominato, ha voluto un faccia a faccia con Donadei.

Tavassi ha fatto notare al coinquilino che quell’affermazione su Micol poteva risparmiarsela, e anche se Davide ha precisato che si trattava esclusivamente di una battuta, Edoardo non ha voluto sentire ragioni. Il confronto tra i due, di fatto, non ha portato a nessun chiarimento, anzi ha insinuato nel fratello di Guendalina il dubbio che Donadei voglia soffiargli Micol da sotto al naso.

Davide stava veramente scherzando oppure è seriamente attratto dalla Incorvaia? Quel che è certo è che la bionda Micol ha fatto breccia nel cuore di Tavassi, il quale non riesce a nascondere la gelosia ogni qualvolta un vippone le orbita intorno.