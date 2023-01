Gli intrecci amorosi continuano a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip.

A prendersi la scena, ancora una volta, è Oriana Marzoli, che da un lato sembra manifestare un certo interesse per Luca Onestini, ma dall’altro non disdegna le attenzioni di Daniele Dal Moro. La modella venezuelana, infatti, dopo la fine del flirt con Antonino Spinalbese, si è avvicinata ad entrambi gli ex tronisti di Uomini e Donne.

La teoria di Luca Onestini

Secondo molti, Oriana sarebbe interessata sia a Luca che a Daniele, e al momento non avrebbe ancora fatto la sua scelta. Nelle ultime ore, però, si è verificata una circostanza che ha in qualche modo rafforzato proprio le teorie del web. Luca Onestini, mentre chiacchierava con la Marzoli e Milena Miconi, ha formulato una sua teoria, secondo la quale Daniele Dal Moro sarebbe interessato alla venezuelana. “A Daniele interessa qualcun’altra, gli piace Oriana. Ha delle cose che lo frenano, però continua a piacergli lei. Tanto è vero che se lei lo va a cercare non è che scappa o va via. Se un’altra persona lo va a cercare si innervosisce. E si innervosisce anche quando quest’altra persona lo spinge verso quell’altra perché dice ‘come? Io voglio te’. Sensazione mia eh”.

In che modo evolverà la situazione nei prossimi giorni? Oriana Marzoli si esporrà e farà finalmente una scelta?