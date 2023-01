Diva e Donna lancia uno scoop clamoroso: Barbara D’Urso e Flavio Briatore sarebbero stati “beccati” insieme in un hotel di lusso di Milano.

La celebre conduttrice napoletana e l’imprenditore avrebbero fatto l’accesso alla struttura ricettiva separatamente per non destare sospetti e per non attirare l’attenzione dei paparazzi. “Sorpresi mentre cercano di nascondersi”, si legge sulla copertina del magazine, che, però, non chiarisce i dettagli sul loro rapporto.

Qualche anno fa, Barbara D’Urso non nascose la sua ammirazione per Flavio Briatore nel corso di una puntata di Pomeriggio 5. Era il novembre 2020, e la conduttrice prese le parti dell’ex di Elisabetta Gregoraci che era stato attaccato in studio da Valentina Vignali: “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato”, aveva detto.

La conduttrice Mediaset, dunque, potrebbe aver deciso di voltare pagina con il noto imprenditore dopo la fine della relazione con il broker assicurativo Francesco Zangrillo. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, i due avrebbero fatto di tutto per depistare i fotografi alimentando così i dubbi.