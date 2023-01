Luca Onestini non ha alcuna intenzione di recuperare i rapporti con Soleil Sorge e Nikita Pelizon. Dopo i trascorsi con le due donne, l’ex tronista di Uomini e Donne non vuole assolutamente tornare sui suoi passi, e a chiarirlo è lui stesso con una battuta nella quale ha ammesso di non voler trascorrere il suo tempo con nessuna delle due.

Dopo aver troncato con Nikita, accusata peraltro di aver provato a metterlo in cattiva luce, e aver confermato di non voler in alcun modo condividere neanche un secondo del suo tempo con Soleil, Luca Onestini ha ribadito nuovamente i concetti: “Se dovessi scegliere di fare un weekend con Nikita o con Soleil, chi sceglieresti?”, gli ha chiesto Edoardo Tavassi. “Preferisco uccidermi, buttarmi dall’Everest”, ha sentenziato Onestini.

Il rapporto con Nikita Pelizon si è interrotto quando l’ex tronista ha evidenziato di non nutrire alcun interesse nei confronti dell’influencer triestina. In difesa di quest’ultima è intervenuta Soleil Sorge, la quale ha accusato Luca di aver messo in piedi una strategia per approfittare della popolarità di Nikita, molto amata dal pubblico (ma allora perché l’ex tronista avrebbe dovuto inimicarsela?).

Dall’ultimo confronto tra Onestini e Soleil, l’influencer italo-statunitense ne è uscita palesemente con le ossa rotte. Messa all’angolo da Luca, la Sorge è risultata incapace di produrre argomentazioni valide che le permettessero di tenere testa al suo ex, che ha stravinto il confronto.