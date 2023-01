La possibile liaison tra Luca Onestini e Oriana Marzoli è in stand-by. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad alcune confidenze con la modella venezuelana mentre si trovavano nel cortiletto della Casa del Grande Fratello Vip.

Partendo da una domanda di Oriana, che ha chiesto al coinquilino conto su una frase pronunciata durante il suo ingresso nel loft di Cinecittà (“Entrerò da single e uscirò da single"), Onestini ha parlato della sua situazione sentimentale.

Luca Onestini: "Se non trovo qualcuno che mi travolge..."

“Se non trovo qualcuna, o trovo qualcosa che mi travolge o nulla, non ho più tempo da perdere, zero. Una roba o mi travolge, a vent’anni dici ‘Vabbè, proviamo', adesso ho sempre più chiaro quello che voglio, non voglio più perdere tempo, non ho più voglia di star male come un cane”, ha raccontato l’ex tronista, sottolineando, però, di non ricordare di aver detto quella frase sull’essere single.

Luca Onestini ha poi spiegato in che modo vive le sue relazioni: “Quando diventi importante per me… Nel momento in cui ti do tutto me stesso pretendo anche tanto, non ti perdono più tante cose, devi essere come sono io con me, se mi dai 10 io ti do 1000”.

Nelle scorse ore, Oriana Marzoli si è sostanzialmente dichiarata ad Onestini, dopo che ad un certo punto sembrava potesse essere interessata a Daniele Dal Moro. Riuscirà la venezuelana a fare breccia nel cuore di Luca?