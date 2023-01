Antonino Spinalbese ad un passo dalla squalifica dal Grande Fratello Vip. O almeno, è quanto sostiene l’Investigatore Social ed esperto di gossip Alessandro Rosica.

L’ex di Belén Rodriguez ha lasciato momentaneamente il loft di Cinecittà ormai da una settimana (è uscito lo scorso 31 dicembre) per sottoporsi ad alcuni controlli medici. Nella puntata del 2 gennaio si è collegato in diretta con Alfonso Signorini dalla struttura ospedaliera romana in cui è attualmente ricoverato per rassicurare sulle sue condizioni di salute.

In quell’occasione, la produzione gli fornì uno smartphone proprio per rendere possibile il collegamento con lo studio del Gf Vip, ma Antonino ne avrebbe approfittato per utilizzarlo per scopi non attinenti al reality show. A Spinalbese era consentito contattare esclusivamente i familiari più stretti, ma a quanto pare l’ex hair stylist avrebbe violato il regolamento contattando una sua ex coinquilina.

Antonino Spinalbese in contatto con Ginevra Lamborghini

Si tratta di Ginevra Lamborghini, con la quale si è instaurata una certa sintonia durante la permanenza dell’ereditiera nella Casa. L’Investigatore Social Alessandro Rosica sostiene che i due si sentano con cadenza giornaliera. Ecco quanto riferisce in una Ig story: “Antonino dovrebbe essere espulso per aver violato continuamente le regole imposte dal Grande Fratello. Sta sentendo quasi ogni ora Ginevra Lamborghini per mettersi d’accordo sul circo all’interno del programma”.

L’ex di Belén, dunque, stano a quanto sostenuto da Rosica, rischierebbe l’estromissione dal reality di Canale 5 per aver violato il regolamento. Al momento, né gli autori, né lo stesso Alfonso Signorini, si sono pronunciati al riguardo.