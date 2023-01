Il rapporto tra Luca Onestini e Oriana Marzoli si fa sempre più intimo con il passare dei giorni, tanto che alcuni dei coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip ritengono che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia.

Il confronto tra Luca e Oriana

Dopo la cena di ieri sera, una risposta poco garbata di Oriana infastidisce e non poco Luca, che porta la venezuelana nel magazzino e intrattiene con lei una lunga conversazione. Ciò che ha turbato l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati i toni utilizzati, e lei si difende dicendo che lui è il suo migliore amici dentro la Casa, per cui ha sempre un occhio di riguardo nei suoi confronti e non è sua intenzione urtarne la sensibilità.

I dubbi di Oriana Marzoli

Ma usciti dal magazzino le incomprensioni tra i due vipponi proseguono. Onestini nutre dubbi sui comportamenti della Marzoli, anche se non si sbilancia mai troppo e resta sul vago. Oriana, invece, durante uno sfogo con Alberto De Pisis, si lamenta del fatto che Luca le faccia scenate ingiustificate. “Le scenate sono da amico? No!”, chiede il vip, ma la venezuelana si riserva di credere che il ragazzo sia totalmente disinteressato.

In seguito, Onestini e la Marzoli provano a chiarirsi. Si appartano e utilizzano parole molto vaghe parlando della loro relazione, con Luca che appare sempre in cerca di conferme. Oriana è ferita dall’atteggiamento ambiguo dell’ex tronista, tanto che finisce per scoppiare in lacrime. Si discute di un braccialetto che Onestini ha regalato alla Marzoli: un oggetto che ha un certo valore affettivo per lui, non l’ha mai tolto in tre anni e adesso l’ha donato alla vippona.

Oriana continua a piangere, ma Onestini la consola: “Non voglio vederti mai più così”, le dice mentre la accarezza. La Marzoli è triste perché nonostante i tanti errori commessi nella vita non è riuscita ancora ad imparare nulla, soprattutto per quanto riguarda gli uomini. Luca prova a rassicurarla e a mostrarle il suo affetto.

La possibile ship tra Luca Onestini e Oriana Marzoli, dopo il confronto di ieri sera, è giunta ad un punto di svolta?