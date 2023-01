Can Yaman è stato l’ospite della prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te. Il signor Giuseppe ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per fare una sorpresa alla moglie Francesca, e ringraziarla per l’aiuto che gli ha dato in seguito all’incidente subito.

L’uomo è scivolato nella doccia rompendosi due vertebre, perdendo così la sensibilità alle gambe. La moglie ha un debole per il divo turco, il quale si è prestato volentieri a farle una sorpresa.

L'amara confessione di Can Yaman

Can Yaman ha oltrepassato la busta ed è andato a sedersi di fianco alla signora Francesca, la quale era visibilmente emozionata di trovarsi faccia a faccia con l’attore protagonista di Viola come il mare. “Sono venuto da un altro paese per conoscerti, sei fortissima, mi ha fatto molto effetto la vostra storia”, ha detto Can alla donna. “In questo periodo della mia vita mi sento solo, magari avessi una donna forte come te accanto a me. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella, con una scusa di prendere una medicina nella farmacia magari…”, ha concluso il divo turco. Can Yaman le ha poi regalato una collana che portava al collo: “Può creare un legame tra me e te. Vorrei pure farti altri regali. Un braccialetto da parte di Giuseppe, dei giochi per i tuoi figli”.

La storia del signor Giuseppe

Il signor Giuseppe si è rivolto a C’è Posta per Te per fare una sorpresa alla moglie Francesca. Nel 2020, l’uomo ha avuto un incidente scivolando nel box doccia, circostanza che lo ha costretto ad un lungo ricovero ospedaliero. “Mi sono sentito morire, non sentivo nulla dall'ombelico in giù. Mi hanno portato all'ospedale, hanno diagnosticato una lesione alla vertebra D8 e D12”.