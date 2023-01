Amici: via dalla scuola Rita Pompili e Cricca. Fan sconvolti.

Oggi, domenica 8 gennaio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 22, la prima dopo la pausa natalizia. Un inizio scoppiettante, visto che da quanto trapela dal web ci saranno due importanti eliminazioni: Rita Pompili e Cricca. Le due allieve verranno eliminate rispettivamente da Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini (quest’ultima ha preferito Niveo).

Amici 22: fuori Rita Pompili e Cricca

In particolare, Alessandra Celentano era in dubbio tra Rita Pompili e Gianmarco Petrelli, ma alla fine ha deciso di mandare via dalla scuola Rita. Questa eliminazione ha creato un po’ di scompiglio all’interno della scuola e sul web. Anche gli allievi non si aspettavano che potessi verificarsi una circostanza simile, primo fra tutti il fidanzato di Rita Pompili, ovvero Niveo. Il ragazzo, infatti, sarà distrutto dalla notizia. Stesso discorso per l’eliminazione di Cricca. Stupore e meraviglia in studio, visto che Rudy Zerbi sembrava voler mandare via Niveo.

Ma se due allieve verranno eliminate, un allievo passerà direttamente al serale. Ramon Agnelli riceverà la maglia dalla sua insegnante Alessandra Celentano, che da sempre lo considera assolutamente meritevole di passare alla fase più importante del talent di Maria De Filippi.

Nuovo ingresso poi per Raimondo Todaro: lei si chiama Eleonora ed è una ballerina di latino. Ciò che non è ancora chiaro è se questo nuovo ingresso causerà l’uscita di scena di un allievo di Todaro, o si aggiungerà un nuovo banco a pochi mesi dal serale. Lo scopriremo nel corso della puntata di Amici di oggi, domenica 8 gennaio, nella quale sarà ospite in studio anche un ex allievo del talent, Aka7even.