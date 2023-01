Anche Chiara Ferragni e Fedez non si sono persi la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te Il primo appuntamento con il people show di Maria De Filippi è andato in onda sabato 7 gennaio, con ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo.

Fedez su Maria De Filippi: "Ma come fa?"

Tra i tanti a seguire il programma di Canale 5 c’erano anche Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper per primo sui social ha analizzato l’andamento della prima puntata e ovviamente il modo di fare di Maria De Filippi: “Lei è Super Sayan, ma come fa a sapere tutti i segreti di tutta la storia famigliare di queste persone? Io non mi ricordo cosa ho fatto ieri con mia moglie. Come fa a ricordarsi tutto? Ma che memoria ha? Non è possibile. Adesso Maria legge la storia, ma poi non è che si ferma al problema, perché poi le dice ‘eh ma quando avevi due anni sei inciampata sul tombino e una lucertola ti ha morso il tallone’, ma non è che legge, sa tutto a memoria!”.

I Ferragnez commentano la storia di Stefano e Valentina

Tra le storie della puntata di ieri sera di C’è Posta per Te che hanno “acceso” i social, c’è stata quella del matrimonio interrotto di Stefano e Valentina. Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni un commento al riguardo: “Amore scandalizzata, dai dì la tua su questa puntata”. “La relazione più tossica, l’uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere un uomo”, ha risposto l'imprenditrice digitale.

I Ferragnez hanno pubblicato un breve video in cui si legge la frase che racchiude il loro pensiero: “Per noi lui è la tossicità fatta a persona”. Il comportamento di Stefano e le parole che ha utilizzato nei confronti dell’ex moglie hanno dunque irritato Fedez e Chiara. ma anche una grande fetta di pubblico che si è trovato d’accordo con quanto sostenuto dai Ferragnez.