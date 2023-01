Che Dio ci aiuti 7: Spollon e Chillemi protagonisti. Nozze in vista.

Andrà in onda giovedì 12 gennaio la prima puntata della settima stagione di Che Dio ci aiuti, amatissima fiction di Rai 1. Come già annunciato, il personaggio Suor Angela, interpretato da Elena Sofia Ricci, lascerà per sempre il convento, che sarà guidato da Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), suora novella. Al suo fianco ci sarà Emiliano (Pierpaolo Spollon), il quale, alla fine della sesta stagione, è stato lasciato da Monica (Diana Del Bufalo) che ha deciso di sposarsi con Nico.

Due dei protagonisti di Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon. sono stati ospiti de I Soliti Ignoti. Nel promo mandato in onda da Amadeus, Azzurra contesta il matrimonio di Emiliano con Elisabetta. A quanto pare nel convento si celebreranno delle nozze, che però saranno interrotte.

L'addio di Elena Sofia Ricci

Dopo sei stagioni e ben 119 puntate, Elena Sofia Ricci ha deciso di dire addio. L’attrice aveva bisogno di cambiare, e ora è impegnata sul set di un’altra serie dove interpreterà un investigatore in cerca di un serial killer. Un ruolo completamente diverso rispetto a quello di Suor Angela. In una recente intervista, Elena Sofia Ricci ha così ringraziato il suo pubblico che l’ha amata e seguita per tutte le stagioni di Che Dio ci aiuti. “Grazie, grazie, grazie. Per aver sopportato la mia voglia di essere libera. Chiedo perdono per i “tradimenti” e l’abbandono dei personaggi a cui inevitabilmente ci si affeziona. So che mi avete già perdonato e mi perdonerete ancora, quindi grazie con tutto il cuore”.