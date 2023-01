Si lasciano e si prendono. Si rilasciano e si riprendono. E’ questo il leit motiv della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

In molti, fatta eccezione per i fan della ship, i cosiddetti Donnalisi, ritengono che quella dei due vipponi sia esclusivamente una strategia per essere protagonisti in ogni puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I dubbi sulla relazione tra Antonella e Edoardo

Questi dubbi vengono ormai sollevati ogni giorno sui social dai telespettatori del Gf Vip. Dubbi, aggiungiamo, assolutamente legittimi, visto che un secondo prima si insultano utilizzando anche parole pesantissime, e quello dopo, come per magia, tornano a coccolarsi come se nulla fosse successo. In più di un’occasione, durante e dopo le varie litigate tra Antonella e Edoardo, gli utenti di Twitter hanno fatto notare come la coppia si “minacci” a vicenda con queste parole: “Vuoi che dica a tutti cosa ci diciamo la notte sotto le coperte?”. Una scena che si ripete in maniera ciclica durante ogni discussione tra i due vipponi, e che, legittimamente, ha instillato forti dubbi sulla veridicità della loro relazione.

Per la stragrande maggioranza del popolo social si tratta di una sequenza che ha un unico obiettivo, ovvero quello di catalizzare l’attenzione su di loro durante la puntata. Insomma, quella dei Donnalisi sarebbe pura e semplice strategia.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, sotto le coperte con i microfoni spenti, si organizzano per far parlare di loro? A questo punto non sembrerebbero esserci più dubbi.