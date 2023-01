Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge di nuovo insieme! I tre protagonisti del triangolo amoroso che ha appassionato i telespettatori durante la passata edizione del Grande Fratello Vip tornano a far discutere, e complice una vacanza nello stesso luogo, ovvero Sharm El Sheik, in Egitto, sono finiti nuovamente nel tritacarne sui social.

Dopo la conclusione del Gf Vip 6, sembrava che il rapporto tra Alex e Delia, e Soleil, fosse definitivamente naufragato. Del resto, le frecciatine pubbliche, in particolare quelle di Belli e della Sorge, nelle quali i due ex vipponi si sono punzecchiati a vicenda, hanno lasciato presagire che la loro amicizia, o pseudo-tale, fosse giunta ai titoli di coda.

Alex Belli, Delia Duran e Solei Sorge di nuovo insieme

Ma a quanto pare le cose non stanno affatto così. The Pipol Gossip ha postato sul suo account Instagram un selfie scattato da Soleil Sorge proprio in compagnia di Alex Belli e Delia Duran mentre si trovavano a Sharm El Sheik, località balneare egiziana. La foto ha provocato la reazione del popolo social, che non è stato affatto tenero nei confronti dei protagonisti del triangolo amoroso che ha catalizzato l’attenzione del pubblico durante la passata edizione del Grande Fratello Vip.

“La sagra del ridicolo”; “Ancora non avete capito che erano tutti d’accordo l’anno scorso?”; “Complimenti per la coerenza”; “Una delle cose più palesi dell’anno scorso. Questa sceneggiata, tutti d’accordo con gli autori per creare quella roba patetica”. Questi alcuni dei commenti furiosi degli utenti di Twitter, i quali si sono scagliati contro Alex, Delia e Soleil.

In un’intervista a Verissimo dello scorso novembre, Soleil Sorge era intervenuta proprio sul rapporto con Alex Belli e Delia Duran: “Se li ho più sentiti o visti? No, su tanto io nella vita torno indietro, sono una persona che torna spesso sui propri passi, perdona e lascia andare, ma su una cosa non torno indietro, ed è quando taglio un rapporto con qualcuno. Ci sono alcuni casi in cui secondo me non vale la pena ridare l’opportunità alle persone di rientrare nella propria vita. Le persone dimostrano di essere ciò che sono. Nella vita ho appreso da tutte queste vicende e ho capito che non c’è necessariamente bisogno di lasciare andare o meglio, di lasciare andare sì ma si ricominciare ad avere un rapporto con le persone, anche no”.