Antonino Spinalbese ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso 31 dicembre. L’ex di Belén Rodriguez è tutt’ora ricoverato presso una struttura ospedaliera della Capitale per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, e non è ancora chiaro se e quanto rientrerà nel loft di Cinecittà.

Intanto, stando ad un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il rientro in gioco di Antonino Spinalbese si starebbe complicando sempre di più, e per tale ragione non si escludono clamorosi colpi di scena. “Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino”, scrive Venza su Instagram. Ma non solo. L’esperto di gossip sostiene che già durante la diretta di questa sera potrebbe essere annunciato il ritiro dal reality show dell’ex hair stylist: “Oggi sapremo se rientra o non rientra più”.

L’ex di Belén è finito al centro delle polemiche perché durante il suo ricovero ospedaliero avrebbe contattato Ginevra Lamborghini. A sostenerlo è l’Investigatore social Alessandro Rosica, secondo il quale il vippone avrebbe fatto più di una telefonata all’ereditiera, violando di fatto il regolamento. Se tale circostanza fosse vera, Antonino potrebbe essere squalificato dal Gf Vip.

L'annuncio di Federica Panicucci su Antonino Spinalbese

Ma nelle ultime ore c’è stato un aggiornamento importante sulla questione Spinalbese. Federica Panicucci, nel corso di Mattino 5, ha fatto un annuncio importante: “Nel corso della puntata di questa sera ci sarà un collegamento con Antonino, che vi assicuro sta già molto meglio e presto rientrerà nella Casa del Grande Fratello”. Dunque, sarebbe imminente il rientro del vippone nel loft di Cinecittà in seguito al miglioramento delle sue condizioni di salute. Federica Panicucci ha anche spoilerato che ci sarà una visita inaspettata per Micol Incorvaia e una “sorpresona” per Oriana Marzoli.