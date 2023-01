Lunga conversazione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Nikita Pelizon e Attilio Romita. L’ex anchorman del Tg1 ha voluto conoscere la versione dell’influencer triestina su quello che è successo nel rapporto con Luca Onestini.

L'analisi di Nikita su Luca Onestini

“Sto avendo una sensazione: stavo scherzando con Tavassi, e allora Luca, che stava cucinando, molla la pentola e gli fa un dispetto. Così Edoardo si gira e scherza con lui. E’ come se avesse marcato il territorio, ho avuto questa sensazione”, racconta Nikita, che poi prosegue: “Oppure, quando stavo parlando con Oriana in cortiletto perché stava guardando come dipingevo e mi stava per dire cosa era successo ieri sera, si è subito precipitato, così si è parlato di altro. Ho una sensazione particolare, anche se mi ha detto che non mi vuole isolare, è come se volesse pian piano portare tutti quanti ad avere dubbi. Anche adesso, con questa storia di Antonella e Nikita”.

“Chi sono le ragazze che stanno vicino a Onestini? E’ oggettivamente un bel ragazzo, è un seduttore nell’animo, non si può negare. E’ come se attirasse le ragazze”, ha aggiunto la Pelizon. “Nicole no, a lei piace Daniele. Nikita, noi dobbiamo giocare a carte scoperte. Tu in questo momento che cosa vorresti? Perché sennò la guerra di posizione…”, precisa Attilio.

Il confronto tra Nikita e Attilio

“Perché lui ti deve chiamare ‘rosicona’ se tu gli metti il carbone nella calza? Tu vuoi le scuse?", ha chiesto Romita. “Sì, non le ho mai sentite da parte sua. A Natali gli ho fatto gli auguri e lui si è girato. Ma è fuori di testa?”. Secondo il giornalista, Onestini ce l’avrebbe con Nikita perché ha messo a rischio la sua immagine. La Pelizon ha dunque fatto un elenco di tutti gli atteggiamenti di Onestini: “Figlio mio, se dopo hai voluto pensare alla tua immagine, buttarmi fango, poi allontanarmi da Sarah perché hai visto che, in tutti quei giorni che facevi le riunioni di condominio, io parlavo con lei. Poi hai visto che facevo i massaggi a Davide e hai pensato che era una cosa per farti ingelosire, e quindi hai iniziato a fare lo stupido con Oriana. Hai iniziato a chiamare tutti ‘amor de mi vida’ perché sapevi che mi dava fastidio. Cosa stai facendo? Stai cercando di farmi incavolare? Va bene, ok. Quindi chi è che deve chiedere scusa? Sinceramente non io che fin dall’inizio ti ho detto di nutrire interesse, ma nel caso tu che sei stato uno ‘scemo’. Vuol dire che tu volevi portare avanti questa cosa per mesi perché a te andava bene”.

A quel punto, Attilio Romita ha fatto notare a Nikita Pelizon una circostanza: “Io con te di Luca sto parlando adesso, e quando parlo con lui di calcio e televisione, se passano tre o quattro minuti dalla nostra chiacchierata alla fine arriviamo a Nikita. E allora io, non che voglia troncare l’argomento, mi chiedo: sta storia è finita o non è finita?”.