A che punto è il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? E’ quello che si chiedono i cosiddetti Gintonic, i sostenitori della possibile ship tra l’ereditiera e l’ex di Belén Rodriguez.

I due vipponi, tra i quali è nata una bella sintonia nella Casa del Grande Fratello Vip, non hanno potuto approfondire la loro conoscenza a causa della squalifica di Ginevra per le frasi su Marco Bellavia. In seguito, la sorella di Elettra è rientrata nel loft di Cinecittà, dove vi è rimasta per una settimana, durante la quale ha riallacciato i rapporti con Antonino. Ma i due non sono mai arrivati allo step successivo, nonostante Spinalbese le abbia palesato in più di un’occasione il suo interesse.

Ginevra esce allo scoperto su Antonino Spinalbese

Ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip Party, Ginevra ha risposto alle curiosità dei conduttori proprio in merito alla complicità nata con Antonino durante la convivenza nella Casa più spiata d’Italia. “Penso che i Gintonic esistano, però sono dei muta-forma”, ha scherzato la Lamborghini nel tentativo di sviare il discorso. Incalzata da Soleil e Pierpaolo, l’ex vippona ha detto che con Antonino c’è solo una bella amicizia, e che potrebbe proseguire anche al termine del Grande Fratello Vip. Nessuna speranza, dunque, per i fan della possibile ship, o almeno è quello che emerge dalle parole dell’ereditiera.

Nel frattempo, nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini si è collegato proprio con Spinalbese, che dovrebbe rientrare in Casa il 16 gennaio, e quest’ultimo ne ha approfittato per salutare Ginevra Lamborghini: “Non vedo la mia preferita, però so che è in studio e sta bene”.