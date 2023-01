L’attesa sta per terminare. Grazie al collegamento avvenuto durante la puntata di ieri sera è finalmente emersa la data in cui Antonino Spinalbese tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip.

I telespettatori aspettavano il collegamento con l’ex di Belén Rodriguez per conoscere gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Lo scorso 31 dicembre, Antonino ha lasciato il loft di Cinecittà per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ieri sera, nel corso della seconda diretta del 2023, Alfonso Signorini si è collegato con Spinalbese, e ha spiegato che il vippone non è più ricoverato in ospedale, ma sta facendo la quarantena in hotel per rientrare nella Casa. Il rientro di Antonino è dunque imminente, e con ogni probabilità avverrà nel corso della puntata del prossimo 16 gennaio.

Antonino Spinalbese, il messaggio per Ginevra Lamborghini

L’ex hair stylist, però, nonostante manchi dal loft di Cinecittà da quasi due settimane, non è estraneo alle dinamiche del reality, anzi, e ieri sera ha fatto capire ai suoi compagni che li osserva, riservando anche un messaggio speciale per la sua preferita: “Devo dire che siete bellissimi da qui. Non vedo la mia preferita, però so che è in studio e che sta bene”. Il chiaro riferimento è a Ginevra Lamborghini. Un colpo basso per Giaele De Donà, che in queste settimane ha sottolineato quanto gli manchi Antonino. Ovviamente, Signorini ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina a Giaele, chiedendole un commento al riguardo: “Se sono felice che chieda di Ginevra? Felicissima – ironizza la De Donà -. Non mi si fila? L’ho capito tredici puntate fa”.

Antonino critica Oriana Marzoli e Luca Onestini

Antonino Spinalbese ha colto anche l’occasione per criticare Oriana Marzoli e Luca Onestini. La venezuelana e l’ex tronista avrebbero avuto dialogo che riguardava proprio l’ex di Belén e il tipo di rapporto che c’era stato con Oriana. Spinalbese si è sentito giudicato da Onestini: “Tu puoi giocare con lei e non succede nulla, gioco io e sono il cattivo”. Non è fatta attendere la replica di Luca: “Le cose si fanno sempre in due. Ma il fatto è che a lei ha dato fastidio che dopo tu abbia detto 'quasi mi vergogno mi pento e mi dà fastidio che ci sia stato qualcosa'. E non paragonare me a te, perché tu con lei hai giocato nel letto!”.

In seguito al battibecco, Giaele De Donà, durante la pubblicità, si è chiesta come Antonino potesse essere a conoscenza di determinati dettagli: “Ori ti devo chiedere una cosa. Dimmi un po’, tu quand’è che hai detto quelle cose in piscina? Quando è successo? In questi giorni, ah. Per questo, sto pensando allora che ha la televisione per guardarci nel daily. Ho subito pensato questo, perciò te l’ho chiesto”.