Daniele Dal Moro conteso da Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Quando sembrava che la modella venezuelana non avesse occhi che per Luca Onestini, al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio, ha trascorso la notte proprio in compagnia dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Il confronto tra Nicole Murgia e Oriana Marzoli

La circostanza è passata tutt’altro che inosservata a Nicole Murgia, la quale ha ammesso in più di un’occasione di nutrire un certo interesse nei confronti di Dal Moro. Per tale ragione, l’attrice romana ha avuto un faccia a faccia con la Marzoli per chiederle spiegazioni al riguardo: “Se una persona che mi sta vicino, visto che tu sei una di quelle con cui ho più confidenza, quando vedo certe cose rimango basita. Il problema non è che tu abbracci Daniele o che ci scherzi, io non posso dirti cosa devi o non devi fare, non ti posso dire niente. Lui in questo discorso non c’entra, è un discorso tra me e te. Io l’unica cosa che pretendo, perché io farei lo stesso con te, è di essere sincera e onesta nel dirmi determinate cose. Vorrei avere un quadro chiaro della situazione”.

Dopo aver ascoltato le ragioni della coinquilina, Oriana le ha confessato di aver evitato di parlare di quello che era successo con Daniele per non turbarla: “Io non mi nascondo quando abbraccio a Daniele. Se io vedessi qualcosa tra di voi farei un passo indietro. Adesso non c’è niente tra voi, se tu non mi dici che ti dà fastidio. Lui c’entra in questo discorso. Io e Daniele scherzavamo già prima che entrassi te. Anche a me non piacciono le battute che a volte fai...”.

Insomma, potrebbe trattarsi solo del primo round tra Nicole Murgia e Oriana Marzoli, entrambe interessate a fare breccia nel cuore di Daniele Dal Moro.