Oggi, mercoledì 11 gennaio alle ore 14, 45, ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne.

Stando alle anticipazioni, la puntata riprenderà con il faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, protagonisti del Trono Over. Il cavaliere tarantino continuerà a non avere le idee chiare sulla conoscenza con la dama, nonostante i due racconteranno di aver trascorso insieme il Capodanno. Gloria svelerà di aver conosciuto un Riccardo diverso da quello che aveva imparato a conoscere in studio: “Fuori è affettuoso e geloso”. Guarnieri ammetterà di provare dei sentimenti nei confronti della dama, ma di non essere innamorato. Ecco perché considera chiusa l’esperienza con Gloria, la quale accetterà di conoscere un nuovo cavaliere di nome Umberto.

Oggi dovremmo anche assistere all’addio a Uomini e Donne di Federico Dainese. Il tronista, infatti, seguendo le orme di Federica Aversano, ha deciso di abbandonare il dating show senza scegliere nessuna delle sue corteggiatrici.

Lavinia Mauro, invece, ha fatto due esterne rispettivamente con Alessio Corvino e Alessio Campoli. Ma la tronista sembra ancora lontana dal fare la scelta finale.