Il trono di Federico Nicotera a Uomini e Donne potrebbe essere seriamente a rischio. Dopo aver trascorso un’esterna con Alice Barisciani, il tronista è preoccupato per l’assenza di Carola Viola Carpanelli, la quale minaccia di lasciare il programma. Una possibilità che Federico non intende accettare, e per questo motivo pretende la presenza della corteggiatrice, che entra in studio per un confronto.

Nel frattempo, mentre Nicotera discute con Carola, Alice si ingelosisce e va su tutte le furie: “Ma cosa ci faccio io qui? Mentre le dici che ti piace e la guardi con questa faccia da pesce lesso?”. Il tira e molla tra Federico Nicotera e le sue due corteggiatrici è continuo, mentre si avvicina sempre di più il momento della scelta. Allo stesso tempo, c’è il rischio concreto che una tra Alice e Carola decida di tirarsi indietro abbandonando definitivamente il dating show condotto da Maria De Filippi prima che avvenga la scelta.

Nella puntata di oggi, martedì 10 gennaio, Federico Nicotera è stato costretto ad abbandonare lo studio con anticipo per motivi di lavoro. Prima di salutare le sue dame, e dopo varie discussioni, sceglie di ballare con Carola, ma nel frattempo Alice abbandona lo studio.

A questo punto, i telespettatori si chiedono se Federico riuscirà a portare a termine il suo percorso al Trono Classico prima che una delle due corteggiatrici decida di abbandonare il programma.