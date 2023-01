Attilio Romita nella bufera. L’ex anchorman del Tg1, amatissimo da Sonia Bruganelli, la quale ha deciso di dargli l’immunità, è finito nel mirino di Oriana Marzoli dopo l’ennesima battuta volgare fatta nei suoi confronti.

Nel corso dell’ultima puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Romita si è lasciato andare ad un nuovo apprezzamento poco carino nei confronti di Oriana. Circostanza che non rappresenta di certo una novità (lo ha già fatto in passato), se non fosse che questa volta lo “scivolone” è avvenuto durante la diretta in prima serata. Ad incalzare il giornalista è stato Alfonso Signorini, che riferendosi ai flirt della Marzoli nella Casa ha detto: “O ti guardi attorno e fai l’occhiolino a Romita che mi sembra sul mercato…”, Attilio ha colto l’assist del conduttore: “Io sono pronto per un giretto”, ha esclamato, scatenando l’applauso del pubblico presente in studio.

A commentare l’accaduto ci ha pensato anche Anna Pettinelli: “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista. Fuori dalla casa”.

Al termine della puntata, Oriana Marzoli ha voluto replicare alla battuta volgare di Romita: “Attilio non ti parlo più, Attilio maiale schifoso. È finito qua il nostro rapporto”.