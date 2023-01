Soleil Sorge non molla la presa su Luca Onestini. Dopo i durissimi faccia a faccia tra i due ex fidanzati durante le puntate del Grande Fratello Vip, l’influencer italo-statunitense è tornata alla carica.

Durante il Gf Vip Party, Soleil ha svelato di essersi messa in contatto con Cristina Porta, ex fiamma dell’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha lanciato accuse pesantissime nei confronti di Onestini.

Soleil Sorge: "Ho sentito l'ex di Luca Onestini..."

“Ho sentito Cristina Porta, ci siamo messaggiate. Cosa ho scoperto? Le ho chiesto alcune informazioni per capire, perché ero anch’io curiosa, specie quando ho letto certe cose ed ho notato una somiglianza con il passato. Così ho pensato ‘qui gatta ci cova’. Ho fatto il mio lavoro”, ha raccontato la Sorge.

Anche Pierpaolo Pretelli è entrato a gamba tesa sul vippone: “Il problema è che a volte mi sembra che voglia riproporre quello che ha fatto un po’ di anni fa, lo vedo come un iPhone 2 nel 2023 non aggiornato”.

Anche Sonia Bruganelli, durante la puntata del Gf Vip di ieri sera, ci è andata giù pesante con Luca Onestini: “Te lo dico non avendo precedenti con te, non siamo stati insieme perché potresti essere con me e non ti ho tradito. Stai totalmente perdendo credibilità in casa, perché vai in giro nella casa a parlare di Nikita e di altre persone, convinto che non ti vedano, quando potresti farlo in volto. Sei un cantastorie, racconti un sacco di stupidaggini. Tu hai una modalità di atteggiamento particolare, dalla mattina alla sera sembra che tu prenda in giro tutti”.