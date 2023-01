Pessime notizie per Alessia Marcuzzi. Nelle scorse ore, a causa di un clamoroso errore di Fiorello, è stata invasa da messaggi e telefonate.

Il conduttore siciliano e Fabrizio Biggio, nel corso di una diretta su Instagram, hanno inquadrato per errore il numero di telefono della showgirl, che proprio stasera debutta su Rai 2 con il nuovo programma Boomerissima.

Fiorello e Biggio, alle prese con le dirette mattutine su Instagram in attesa del ritorno in tv di Viva Rai 2, erano pronti a contattare telefonicamente Alessia Marcuzzi proprio per promuovere il suo nuovo show. Ma mentre Fabrizio faceva partire la chiamata, Fiorello, in maniera incauta, inquadrava lo schermo dello smartphone, dove in bella vista c’era il numero di cellulare della Marcuzzi. Dopo qualche secondo, Alessia ha iniziato ad essere letteralmente inondata di messaggi e telefonate. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero”, ha detto Fiorello.

Nel frattempo, Alessia ha iniziato a condividere alcune Instagram stories con gli screenshot dei messaggi inviati dai fan.