Rudy Zerbi, insegnante di Amici, nel mirino del web. L’attacco di Cricca dopo l’eliminazione

Ennesimo allievo fuori da Amici. Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, l’allievo di Lorella Cuccarini, Cricca, è stato eliminato perché ha perso la sfida con una new entry di nome Jore.

A metterlo in sfida è stato l’altro insegnante di canto, Rudy Zerbi, che non ha mai avuto in simpatia l’allievo, e lo ha sempre giudicato negativamente senza mai nascondersi.

Dopo l’eliminazione, Cricca si è poi sfogato sui social, accusando a chiare lettere l’insegnante Rudy Zerbi.

Lo sfogo sui social del giovane cantante Cricca

Ecco cosa ha scritto il giovane cantante nei riguardi di Zerbi: “Non pensavo assolutamente sarebbe capitata una cosa del genere. Diceva che non ero vero, che avevo una maschera, tutte cavolate insomma”. Poi ha aggiunto: “Sono uscito per ultimo con l’inedito ed è andato male, vabbè ci sta”.

Cricca accusa Rudy di non aver valutato il talento e la voce, ma ha giudicato solo in virtù dell’antipatia che nutriva nei suoi riguardi.

Anche durante il giorno dell’eliminazione Rudy Zerbi è rimasto della stessa idea, mentre Lorella Cuccarini è apparsa abbastanza scossa e dispiaciuta per il suo allievo: “Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido”.

Queste le parole della Cuccarini, la quale è certa del fatto che la carriera di Cricca decollerà una volta fuori da Amici.

Anche il ragazzo ha speso belle parole per la sua insegnante, l’unica – a suo dire - che lo ha sempre sostenuto.

E' polemica sul web: Zerbi nel mirino

Intanto scoppia la polemica sul web. “L’insegnante di canto che giudica in maniera superficiale gli allievi”, è l’accusa che viene mossa a Rudy. Parole sicuramente pesanti per un professionista. Anche se viene sottolineato, sempre sul web, che spesso gli aspetti caratteriali degli allievi prendono il sopravvento sui loro giudizi.