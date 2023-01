Ennesimo scontro tra Nikita Pelizon e Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina e l’ex tronista di Uomini e Donne non riescono proprio ad andare d’accordo, e anche ieri sera, durante il GF Game Night, sono tornati a punzecchiarsi.

Scintille tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

La vippona è stata chiamata a rispondere alla cieca (con un “sì” o con un “no) ad alcune domande senza che lei potesse ascoltarle. Quando le è stato chiesto “Diresti a Luca Onestini che non ti ha mai illusa?”, Nikita ha risposto di “Sì”, e al termine del gioco lo ha dovuto fare per davvero. Lui non ha perso l’occasione per provocarla: “Dai, finalmente dici una verità”, e quando la Pelizon ha recitato la scenetta ha concluso con un bel dito medio. “Mi hai fatto il medio rosicona oh! Ma ancora non le è passata”, ha detto Onestini.

Nikita si è dichiara a Luca praticamente da subito, confessandogli di nutrire un interesse nei suoi confronti solo vedendo le sue foto su Instagram. Anche quando Onestini è stato costretto alla quarantena per aver contratto il Covid, la vippona ha continuato a dire a tutti di pensarlo e di essere molto preoccupata per lui. L’ex tronista, all’inizio, non si è sottratto alle avances della Pelizon, ed ha accettato il corteggiamento ricambiando l’interesse. Ma dopo circa dieci giorni di conoscenza, caratterizzati da qualche coccola e stuzzicamenti reciproci, la scintilla non è scoccata, e Luca Onestini le ha fatto chiaramente intendere di non nutrire interesse nei suoi confronti.

I fan dell’influencer triestina, i cosiddetti Nikiters, non hanno gradito il due di picche rifilato da Onestini a Nikita, e su Twitter hanno intrapreso una vera e propria crociata contro di lui con l’obiettivo di screditarlo agli occhi del pubblico.

Lo sfogo di Luca Onestini

Parlando con Oriana Marzoli e Attilio Romita, Luca Onestini si è sfogato contro Nikita Pelizon, citando anche la sua ex fidanzata Ivana Mrazova: “Ivana, che credevo potesse diventare la madre dei miei figli, non ha mai fatto queste pagliacciate. Poi non è andata fra noi per determinate ragioni, ma non ha mai rilasciato interviste contro di me, lei è una donna con la D maiuscola che rispetto, non queste pagliacciate qua. Ma come faccio a prendere sul serio Nikita che anche oggi, durante un gioco, mi ha fatto il dito medio? Durante le puntate quando mi insultano fa gli applausi. Ma per piacere! Si facesse una vita! Sta ancora a rosicare? Ma sono passati due mesi!”.