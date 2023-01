Inizia già a scricchiolare la possibile ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo una lunga serie di alti e bassi, si sono molto avvicinati negli ultimi giorni. Dopo la puntata di lunedì 9 gennaio hanno dormito insieme ed è scattato il primo bacio sotto le coperte, ma ad insidiare il loro rapporto c’è l’attrazione di Nicole Murgia nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne.

La venezuelana e il veneto si sono confrontati a lungo ieri sera. “Non mi va di fare una cosa che le può dare fastidio”, ha detto Oriana riferendosi all’attrice romana. Alla fine della chiacchierata, Daniele ha perso le staffe: “Ora mi hai rotto i cogl*oni, basta!”.

La discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Nelle ultime ore l’atteggiamento della Marzoli ha mandato su tutte le furie Dal Moro. Oriana ha provato a spiegare a Daniele che è infastidita dal fatto che Nicole soffra per il loro rapporto, in quanto crede che sia interessata a lui e che il loro avvicinamento le dia fastidio. “Le ho chiesto se potessi conoscerti. Mi ha detto ‘sì certo’, ma continua a pensare lo stesso su di te, è stata chiara, le darebbe fastidio”, ha detto la venezuelana. L’ex tronista, dal canto suo, ha precisato di volersi vivere la possibile ship senza troppi pensieri: “Io sono carino con te in questi giorni perché mi va di esserlo. Poi domani posso smettere, non è detto che mi stia sempre bene. Io sono serio, cosa dovrei dire di te?”. “Anche io sono seria, non è che vado al letto con chiunque”, ha replicato Oriana. “Io ti conosco per quello che mi fai vedere”, ha risposto Daniele, che poi ha aggiunto: “Tu fai la scema con tutti, questa cosa a me non piace. Però ti conosco, faccio quello che mi sento di fare. Se mi va di essere carino con te lo faccio, fino al momento in cui questa cosa mi fa stare bene e non mi dà pensiero o problemi. Tu sei libera di fare ciò che vuoi, io con lei (Nicole Murgia, ndr) non ho niente, è carina e simpatica ma non c'è niente”.

Ma il fatto che Daniele Dal Moro voglia viversi la loro conoscenza giorno per giorno non sembra andare giù ad Oriana Marzoli: “Questa cosa che dici ‘Oggi così, domani non lo so’ mi mette ansia”. Queste parole hanno fatto infuriare l’ex tronista, che ha deciso di abbandonare la conversazione: “Sai che ti dico? Anche tu ora mi hai rotto i cogl*oni, mi sono stufato. Sai cosa facciamo? Fine. Ora mi è girato il ca**o, sono così”.

Daniele chiacchiera con Nicole, Oriana si arrabbia

In seguito alla discussione, Daniele è uscito in giardino, ha raggiunto Nicole Murgia ed ha iniziato a parlare con lei. Com’era lecito aspettarsi, Oriana si è molto arrabbiata in quanto credevano che stessero parlando di lei: “Devo dire una cosa, non riesco a trattenermi. Stavamo parlando, te ne sei andato… pensavo che steste parlando di me”. Dal Moro ha così chiesto alla Marzoli di rientrare in casa perché aveva freddo, e una volta rientrati il vippone ha fornito una spiegazione alla coinquilina: “Io ero uscito fuori e mi ha raggiunto, chiacchieravamo, niente di più”.