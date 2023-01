Il papà di Antonella Fiordelisi nuovamente protagonista. Sebbene non sia un concorrente del Grande Fratello Vip, il signor Stefano sta scatenando più polemiche dei vipponi che si trovano nel loft di Cinecittà, e sta prendendo molto a cuore le dinamiche interne alla Casa più spiata d’Italia.

Stefano Fiordelisi si scaglia contro Nicole Murgia e Giaele De Donà

Attivissimo sui social, il signor Fiordelisi si è sbilanciato su alcune delle concorrenti, scoccando numerose frecciatine velenose. La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, vedrà l’esito del televoto tra Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Dana Saber, e l’uomo non si è fatto sfuggire l’occasione per dire la sua al riguardo. “Se la Murgia si salva, giuro che mi cancello da Twitter”, ha minacciato. Ma l’ex moglie di Andrea Bertolacci non è stata l’unica vittima di Stefano: “Nel caso dovessi cancellarmi, vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni è gufo triste”. Si tratta di un chiarissimo riferimento a Giaele De Donà. “Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa”, ha aggiunto il papà di Antonella, che conclude “Mai vista una persona così”.

Considerate le circostanze ci sentiamo di dare un consiglio ad Alfonso Signorini: arruola Stefano Fiordelisi come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip!