Una chiacchierata tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon scatena la gelosia di Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. Per “vendicarsi” la modella venezuelana si rifiuta di restare a fargli compagnia nell’antibagno.

Oriana Marzoli gelosa di Nikita Pelizon

“Stai qua con noi”, la supplica l’ex tronista di Uomini e Donne, il quale cerca di convincere la coinquilina a non andare a letto. Ma Oriana, visibilmente contrariata, risponde di essere arrabbiata con lui, destando stupore in Daniele, che non capisce cosa abbia fatto di male. Dopo averlo definito con aggettivi poco carini, la Marzoli rimprovera il veneto di aver passato molto tempo con Nikita Pelizon.

Dal Moro prova a minimizzare: sono amici e stavano solo chiacchierando. “Dai stai sveglia un po’”, ripete per convincere Oriana a restare. I due vipponi si punzecchiano, e la Marzoli lo invita a raggiungere le sue “amiche strane”. Daniele replica dicendo che a lui sta simpatica Nikita, allora la venezuelana lo mette in guardia dicendogli che l’influencer triestina è interessata a lui.

Oriana Marzoli avvisa Dal Moro: "Nikita è interessata a te"

“Ti piace?”, chiede Oriana a Daniele. “Che pesantone che sei”, risponde lui, che in seguito nega di provare interesse per la Pelizon. Ma i tentativi da parte di Dal Moro di trattenere Oriana falliscono miseramente, e la vip va a dormire nel proprio letto. Ma Daniele non si dà per vinto, e deciso a non mollare raggiunge la Marzoli che nel frattempo si era messa a dormire con Sarah Altobello. L’ex tronista si intrufola nel letto, e si piazza in mezzo alle due donne per provare ad instaurare un dialogo. I tre scherzano insieme, ma alla fine, non riuscendo ad ottenere da Oriana le spiegazioni che cerca, Daniele è costretto ad andare via lasciando le due vippone a confidarsi sotto le coperte.

Ciò che pare evidente è che Dal Moro nutre un interesse vero nei confronti della Marzoli, ma tra i due ancora non è scattata quella scintilla che deve portarli a raggiungere lo step successivo. I fan della ship, i cosiddetti Oriele, ritengono che sia solo questione di tempo: alla fine Daniele e Oriana finiranno per stare insieme.