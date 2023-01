Momenti di panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad un certo punto, i telespettatori si sono molti preoccupati dopo aver notato l’assenza prolungata di George Ciupilan. Il giovane influencer è rimasto chiuso nella sauna per più di un’ora, facendo preoccupare la produzione che ha mandato Daniele Dal Moro a controllare la situazione. Non è di certo una novità che George sia una persona riservata e taciturna, e preferisca spesso stare per i fatti suoi.

Paura per George Ciupilan

L’episodio avvenuto ieri, però, ha preoccupato sia i telespettatori che la produzione del reality show. Nella notte, Ciupilan si è voluto concedere una sauna, isolandosi dal resto dei coinquilini. Ma l’eccessivo tempo trascorso ha sollevato le domande degli altri vipponi: “E’ andato da solo in sauna a quest’ora?”, ha chiesto Luca Onestini. “George è in sauna da mezz’ora”, ha fatto notare, invece, Andrea Maestrelli.

Il calciatore è stato tra i pochi ad accorgersi dell’assenza prolungata di George Ciupilan, e ha mostrato una certa preoccupazione: “Sto aspettando che esca George, se fa altri dieci minuti si squaglia lì dentro”, ha detto Andrea mentre si trovava in giardino con Attilio Romita e Nicole Murgia. Con loro c’era anche Davide Donadei: “Non si è addormentato, si muove”, ha detto l’ex tronista, facendo notare che George si era mosso più volte per regolare la temperatura.

Preoccupati per la situazione, gli autori hanno convocato in Confessionale Daniele Dal Moro per fargli verificare se George stesse bene. Una volta uscito, il veneto si è rivolto ai compagni: “Ha fatto la sauna adesso e mi hanno chiamato dal confessionale. Mi hanno detto di andare a controllare perché avevano paura che ci fosse la salma”.

In molti non riescono a spiegarsi il comportamento di George Ciupilan. Il suo isolamento sarebbe dovuto ai problemi di convivenza con gli altri coinquilini del loft di Cinecittà. Problemi nati anche in seguito ai rapporti tesi tra la sua amica Nikita Pelizon e Luca Onestini. Infatti, il tiktoker ha stretto amicizia anche con l’ex di Soleil Sorge, e questa situazione lo starebbe facendo soffrire.