Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne da alcuni mesi per vivere la storia d’amore con Alessandro Vicinanza lontano dalle telecamere.

La dama bresciana e il suo nuovo fidanzato si sono mostrati sui social mentre erano evidentemente nudi nel letto di una camera d’albergo. Nessun altro dettaglio nello specifico, ma lo scatto non è affatto piaciuto ai follower, che si sono scatenati scagliandosi duramente contro la coppia.

Ida Platano, lo scatto hot con Alessandro Vicinanza

In una brevissima clip, Ida Platano appare nuda nel letto di fianco al suo Alessandro Vicinanza. Le immagini, che sono diventate virali in pochissime ore, non sono state particolarmente apprezzate dal popolo social perché considerate troppo intime. C’è addirittura chi ha utilizzato epitemi poco piacevoli: “Che schifo, un po’ di dignità”.

Mentre l’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, è ancora a Uomini e Donne alla ricerca dell’anima gemella, la dama bresciana appare felicissima accanto al suo nuovo compagno. I due sembrano essere molto innamorati, e dopo due mesi di frequentazione la passione e l’intesa tra i due ex volti del dating show di Canale 5 è molto evidente.

Com’è noto, prima di Alessandro, Ida ha avuto una tormentatissima relazione con Riccardo, che ha spessissimo creato dibattuti e spaccature tra i fan, fino a quando, però hanno deciso di chiudere per sempre la loro relazione e voltare pagina. Ma se la Platano è passata dalle parole ai fatti, fidanzandosi con Alessandro Vicinanza, Guarnieri continua a far discutere per le sue frequentazioni. Proprio nel corso della puntata di Uomini e Donne di ieri, il cavaliere tarantino ha messo la parola fine alla conoscenza con Gloria Nicoletti, e dunque sarà costretto a ricominciare da capo.