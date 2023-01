L’attesa sta per terminare. Questa sera, giovedì 12 gennaio, torna in prima visione su Rai 1 Che Dio ci aiuti, arrivata alla settima stagione.

La fiction ruota intorno alle vicende del convento di Assisi dove opera Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, insieme alla novizia Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi) e a Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Tantissime le novità in serbo per i telespettatori in questa settima stagione: Suor Angela sarà costretta ad allontanarsi temporaneamente dal Convento degli Angeli Custodi, lasciano un enorme vuoto nel cuore di Azzurra. La novizia farà di tutto per farla tornare, ma avrà anche il suo bel da fare in convento, affollato come non mai.

La trama

Alla fine della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite che mai: la prima pronta ad accettare finalmente il ruolo di Madre Superiora, la seconda a prendere i voti e diventare suora. Ora, però, dovranno imparare a cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, si allontanerà dal convento per un po’. Per Azzurra farla tornare diventerà la missione più importante, visto che con la partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo, per la prima volta si troverà completamente sola, o quasi.

Al convento, infatti, arriveranno Suor Teresa, Sara, Cate, Ludovica, il nuovo barista Ettore ed infine il piccolo Elia. Dei “vecchi” amici, invece, rimarrà lo psichiatra Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon), che in seguito ad una delusione amorosa deciderà di dire basta all’amore. A ciò si aggiunge che dovrà trasferirsi nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara, aspirante estetista. Con lei non riesce proprio ad andare d’accordo, ma presto capiranno che in fondo non sono così diversi l’uno dall’altra. Ovviamente ci sarà anche Suor Costanza, che sarà una guida per Azzurra Leonardi e gli abitanti del convento.