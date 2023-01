Amici: Alex Wyse, dopo Cosmary, un nuovo amore con l’ex de Il Collegio.

Dopo la fine della sua storia d’amore con la ballerina Cosmary Fasanelli, Alex Wyse non era mai stato avvistato con nessun’altra ragazza. La ballerina scelse a suo tempo di lasciare Alex per fidanzarsi con il collega Nunzio Stancampiano. Sicuramente, il cantante ha vissuto un momento difficile per questa storia finita male, motivo per cui ha tenuto la sua vita privata lontano dai riflettori.

Alex Wyse, nuova fiamma per l'ex allievo di Amici

Dopo alcuni mesi, però, le fan più accanite hanno finalmente notato un dettaglio: Alex avrebbe nuova fiamma. A riportare la notizia è stato il portale Webboh, che alcuni giorni fa ha sorpreso Alex Wyse a Milano, nella zona centrale del Duomo, a passeggio con una nota tiktoker e protagonista di reality, Michelle Cavallaro. Quest’ultima è un volto noto soprattutto nel mondo dei giovani perché ha partecipato al noto reality della Rai Il Collegio.

Michelle è anche una delle ex allieve più seguite sui social in particolare su TikTok. Alex e Michelle sono stati fotografati insieme, e pare che la ragazza, diciannovenne, fosse presente anche nel backstage dello spettacolo di fine anno trasmesso da Chieti su Canale 5, nel quale Wyse era ospite della serata. Inoltre, Michelle è stata avvistata anche a New York nello stesso periodo in cui il cantante di Amici 21 si trovava lì per motivi discografici.

Evidentemente non si tratta di semplici coincidenze. Questa storia andrebbe avanti da mesi. Al momento, però, non sono arrivate conferme né smentite tantomeno smentite da parte dei diretti interessati, ma i follower dell’artista e della tiktoker non smettono di seguirli e di evidenziare piccoli dettagli che confermano o fanno capire che tra i due ci sia un amore in corso.