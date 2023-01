Amici: grande ritorno nel talent di Maria De Filippi. Fan entusiasti.

Registrazione della puntata di di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 15 gennaio alle ore 14 su Canale 5. Come anticipato sul web, ci sarà un grande ritorno, un ex volto del talent particolarmente amato. In studio, infatti, ci sarà Deddy, che ha presentato il suo nuovo singolo. Il pubblico e soprattutto il web è impazzito all’idea di rivederlo nel programma che lo ha reso famoso.

Maria De Filippi furosa

La puntata si “riscalda” quando Maria De Filippi ha fatto notare che ci sono dei banchi vuoti. La conduttrice ha così spiegato ai presenti e al pubblico a casa che gli allievi assenti a Capodanno hanno fatto qualcosa di molto grave. Non ha fornito ulteriori dettagli, perché stando a quanto trapela è davvero qualcosa di grave. Gli alunni assenti sono Wax, Ndg, Valeria, Samu e Maddalena. Maria De Filippi annuncia così che come punizione per quanto fatto, devono affrontare una sfida immediata.

All’appello manca anche Tommy Dalì. Quest’ultimo, infatti, viene espulso direttamente da Rudy Zerbi che si è detto stufo di concedergli sempre una possibilità. Tutti gli allievi in punizione hanno vinto la sfida tranne Samu e Valeria (quest’ultima si è sfidata con Cricca), il quale è rientrato nella scuola. Cricca, infatti, era stato eliminato, ma Maria De Filippi ha detto che se avesse saputo prima dell’atto grave commesso da alcuni allievi non lo avrebbe fatto estromettere, né tantomeno messo in sfida.

Come in ogni puntata, è stata comunicata la classifica di ballo: al primo posto c’è Isobel, seguita, Megan, Gianmarco, Samuel, Vanessa, Mattia ed Eleonora. La classifica di canto, con gli inediti di ogni allievo giudicati da Alessandro Cattelan, ha visto trionfare Angelina. Secondo Jore e terza Federica, seguita da Aaron, Niveo e Piccolo G.