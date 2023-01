Chiara Ferragni è finita nel mirino del gossip per una possibile gravidanza. Secondo gli esperti, l’influencer ed imprenditrice digitale sarebbe in attesa del terzogenito, dopo aver dato alla luce Leone e Vittoria, entrambi nati dall’amore con Fedez.

Che Chiara Ferragni sia davvero in attesa del terzo figlio? I sospetti sembrano essere piuttosto fondati, soprattutto perché il rapper meneghino, durante una diretta Instagram, si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo in merito all’arrivo di un nuovo membro del clan Ferragnez.

Nel video in questione, c’è Chiara che guarda intenerita le foto dei suoi bimbi, e se davanti alla foto di Leone e alla scritta “Questo è il figlio che mi ha fatto venire voglia di farne altri” la Ferragni annuisce, guardando l’immagina della piccola Vittoria con la scritta “Questa è la figlia che mi ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”, facendo, però, un’espressione che lascia capire che nei suoi piani e in quelli di Fedez, c’è proprio quello di dare alla luce un nuovo bebè.

Chiara Ferragni rompe il silenzio

Ma, almeno per adesso, non sembra arrivato ancora il momento per l’arrivo di un nuovo pargolo. A rivelarlo è la stessa Chiara Ferragni in una Instagram story: “Guys, comunque non ci sono annunci di gravidanza. Ve lo dico visto ogni volta che vi dico che vi devo parlare di qualcosa si pensa alla gravidanza. No!”.

Fugato ogni dubbio, dunque. Chiara Ferragni non è incinta, e le sue attenzioni per il momento sono rivolte esclusivamente ai piccoli Leone e Vittoria, oltre che all’imminente debutto come co-conduttrice nella prossima edizione del Festival di Sanremo.