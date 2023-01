Mediaset schiera C’è Posta per te e Grande Fratello Vip per contrastare il Festival di Sanremo 2023

Dagospia ha svelato che Mediaset avrebbe deciso di contro-programmare le serate di Sanremo 2023 di Amadeus con i suoi programmi di punta.

Berlusconi avrebbe pensato di schierare il Grande Fratello Vip, C’è Posta Per Te e Le Iene durante i giorni del Festival della musica italiana, evitando l’interruzione dei programmi durante la settimana sanremese, come invece è accaduto negli ultimi anni.

Il comunicato di Mediaset

All'anticipazione di Dagospia, ha fatto seguito il comunicato della stessa Mediaset. “Le reti Mediaset - si legge - continueranno la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione”.

Certo che sono programmi che raggiungono un alto numero di share, ma ovviamente questi numeri potrebbero cambiare visto che il Festival di Sanremo ha sempre avuto un igrandissimo successo.

Le puntualizzazioni di Dagospia

A tal proposito, Dagospia ha fatto alcune puntualizzazioni: “Parte del target degli spettatori dei mondiali non guarderebbe a prescindere il Grande Fratello Vip e C’è Posta e viceversa, ma con Sanremo non penso si possa fare lo stesso discorso. In questo caso il bacino di telespettatori è simile e in molti si troveranno costretti a fare una scelta, e Sanremo è un evento, c’è solo quella settimana, quindi”.

C’è però da aggiungere che Amadeus negli ultimi anni ha scelto vip in gara di ogni genere e di ogni età. Lo dimostra il fatto che ogni anno ci sono ex allievi di successo della scuola di Amici.