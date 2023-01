Nella Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli sembra aver fatto la sua scelta. La modella venezuelana ha messo nel “mirino” Daniele Dal Moro, e pare intenzionata ad intraprendere con lui una possibile relazione.

La strategia di Oriana Marzoli

Nikita Pelizon, arrivata spesso ai ferri corti con Oriana, sembra avere le idee chiarissime sulla coinquilina, che secondo lei giocherebbe ad intrattenere i rapporti sia con Dal Moro che con Luca Onestini, senza però sbilanciarsi troppo con nessuno dei due ex tronisti di Uomini e Donne. Persino Edoardo Donnamaria ha scherzato in merito, lanciando qualche frecciatina proprio alla Marzoli: “Finito con Daniele? Ora facciamo un po’ di ‘Luchino’, poi un po’ di ‘Danielino’, ha ironizzato il protagonista della ship con Antonella Fiordelisi, riferendosi alla presunta strategia di Oriana, che riuscirebbe a tenere sulla corda entrambi i vipponi.

Ciò che è emerso dalle ultime dinamiche nate nel loft di Cinecittà, è che Oriana Marzoli alla fine abbia scelto di approfondire la conoscenza con Daniele Dal Moro, accantonando, almeno per il momento, quella con Luca Onestini. Del resto, il bacio sotto le coperte scattato tra i due vipponi dopo la puntata del Gf Vip del 9 gennaio, potrebbe di fatto sancire l’inizio di una possibile love story.

Ma sulla possibile relazione tra Oriana e Daniele incombe l’ombra di Nicole Murgia, che in più di un’occasione ha manifestato il suo interesse per il concorrente veneto. Ma Dal Moro sembra avere occhi solo per la Marzoli, ed al momento è difficile ipotizzare un inserimento dell’ex di Andrea Maestrelli. E’ anche vero che le cose nella Casa del Grande Fratello Vip cambiano piuttosto in fretta, quindi è lecito aspettarsi di tutto. Staremo a vedere.