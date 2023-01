Wilma Goich ha utilizzato nuovamente parole offensive nei confronti di Nikita Pelizon, ma questa volta sembra aver davvero esagerato. Lo scontro tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, avvenuto a causa di Daniele Dal Moro, ha suscitato nella cantante un forte risentimento nei confronti dell’influencer triestina. Wilma ha raccontato un aneddoto particolare con protagonista proprio Nikita.

Wilma Goich, pesanti insinuazioni su Nikita Pelizon

Ecco le sue parole riportare da Biccy.it: “Mai guardare negli occhi le persone cattive o che ti sfidano, perché ti trasmettono quello che vogliono. E lei lo sa. Perché lei frequenta queste persone che fanno queste cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia che è morta e le è scappato e mi ha detto ‘io conosco delle persone che ti mettono in contatto con…’. Io le ho detto subito ‘intanto non lo farei mai e poi non ci credo’. Per me quelli hanno dei trucchi e prendono in giro i genitori come me. Non andrò mai da questi soggetti. E lei insisteva dicendo ‘ti assicuro che sono persone affidabili’. Saranno come dice lei, ma io non lo farò mai e punto! Io vado a letto e dico le mie preghiere e basta. Non ho bisogno di mettermi in contatto con mia figlia. Che poi ce l’ho dentro di me, io la sento sempre accanto. Non ho mica bisogno di andare a dare fastidio alle anime. Non mi piacciono queste cose. Due sere fa Nikita mi ha detto queste cose. Lei frequenta queste cose. Bisogna diffidare di queste persone che hanno questo magnetismo. Ho sensazioni che non mi piacciono e lo dico dall’inizio. Non ha gli occhi buoni”.

A questo punto i telespettatori si chiedono se l’argomento verrà tirato fuori da Alfonso Signorini durante la prossima puntata del Gf Vip, e soprattutto se, considerate le pesanti insinuazioni fatte da Wilma Goich nei confronti di Nikita Pelizon, verranno presi dei provvedimenti disciplinari.