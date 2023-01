Il televoto del Grande Fratello Vip dello scorso 26 dicembre che ha visto Antonella Fiordelisi trionfare su Oriana Marzoli ha sollevato un enorme polverone. Tutti i sondaggi web, infatti, davano per strafavorita la modella venezuelena. Molti personaggi del mondo della televisione si sono pronunciati sulla questione, tirando in ballo anche i bot.

Televoto Gf Vip, interviene il Codacons

Molti telespettatori hanno chiesto, invece, l’intervento del Codacons, che alla fine ha deciso di attivarsi. Il presidente, Carlo Rienzi, ha parlato a Nuovo Tv spiegando che l’associazione per i diritti dei consumatori si è già messa in moto: “Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali, per cui le cose si fanno decisamente serie”. Poi ha concluso, parlando apertamente di truffa ai danni della gente. I bot? Meccanismi come questi fanno saltare la par condicio e la trasparenza del gioco. È una truffa nei confronti dei telespettatori, che non possono che sentirsi presi in giro”.

Il chiarimento di Alfonso Signorini

In realtà, sono già state effettuate alcune verifiche e i risultati del televoto risultano regolari e privi di anomalie. A rivelarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini rispondendo ad una lettrice sulle pagine del settimanale Chi: “Confesso che il trionfo di Antonella al televoto ha sorpreso pure me. Ero così spiazzato che in azienda ho chiesto una verifica nei sistemi di votazione, così da non avere più dubbi. C’è da dire che già di base i risultati e i voti vengono filtrati per evitare irregolarità o manomissioni di qualsiasi natura. E dopo la mia richiesta mi hanno fatto sapere che era tutto regolare e che non c’erano state cose strane. Quindi la volontà del pubblico va rispettata anche se non si è d’accordo”.