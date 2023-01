Nicole Murgia ha bestemmiato? Il video della presunta imprecazione della concorrente del Grande Fratello Vip ha iniziato a circolare sui social a partire dalla tarda serata di ieri, e ha scatenato gli utenti di Twitter. Secondo questi ultimi, infatti, non ci sarebbero dubbi: l’ex di Andrea Maestrelli avrebbe imprecato ("P**co D**!") mentre si trovava in giardino in compagnia di Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria.

Nicole Murgia è attualmente al televoto con Nikita Pelizon e Dana Saber, e nella puntata del 16 gennaio potrebbe dover abbandonare il loft di Cinecittà. Ma alla luce di quanto accaduto ieri sera, è possibile che la produzione decida di estrometterla e di annullare il televoto. Gli utenti social hanno fatto notare che dopo aver pronunciato la presunta bestemmia, Nicole sarebbe stata chiamata immediatamente in Confessionale.

Lo scorso 13 dicembre, dopo neanche 24 ore dall’ingresso nella Casa, Riccardo Fogli venne immediatamente squalificato per aver pronunciato una bestemmia. E proprio in virtù di questo precedente che sul web si chiede a gran voce che venga preso il medesimo provvedimento nei confronti di Nicole Murgia.

Il Grande Fratello agirà in tal senso? O si attenderà eventualmente la prossima puntata?