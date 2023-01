Brutte notizie per Nikita Pelizon. Secondo alcune fonti social, il suo ex fidanzato, Valerio Tremiterra, sarebbe pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con l’influencer triestina.

L’ipotetico scoop è stato condiviso dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato su Instagram il messaggio di una follower: “Pochi giorni fa ero nel locale di Valerio, I’ex di Nikita, era abbracciato con una ragazza e si baciavano. Diceva anche che lunedì andrà al GF Vip per parlare con Nikita (e sputtan*rla, se ne frega della famiglia di lei). Ha detto che gli hanno pagato le spese”.

Verità o fake news? Al momento non siamo in grado di esprimerci al riguardo. Ma se davvero dovesse materializzarsi il faccio a faccia con il suo ex nel corso della puntata del 16 gennaio, per Nikita Pelizon sarebbe un altro colpo durissimo. La vippona viene costantemente offesa da alcuni dei suoi coinquilini (ultima in ordine di tempo Wilma Goich), tanto che il suo team ha deciso di adire le vie legali.

Chi è Valerio Tremiterra

Valerio Tremiterra, 51 anni, è un imprenditore. Lavora nel campo della ristorazione, ed ha conosciuto Nikita la scorsa estate. Prima di entrare nel loft di Cinecittà, lui e la Pelizon avrebbero anche convissuto.