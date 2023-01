Disavventura “gastrica” per Edoardo Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è sentito male dopo aver mangiato una dose “eccessiva” delle polpette cucinate da Dana Saber, evidentemente ricche di spezie come da tradizione nordafricana.

Daniele Dal Moro, nel tentativo di aiutarlo, gli ha offerto un rimedio per digerire. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preparato a Tavassi un bicchiere d’acqua con una dose massiccia di bicarbonato, ma Edoardo è scoppiato a ridere per l’odore dell’intruglio, e per le sensazioni tutt’altro che benefiche dopo averlo bevuto. La bevanda preparata da Daniele, infatti, non ha sortito gli effetti sperati, e Tavassi ha iniziato a vagare per il loft di Cinecittà con lo stomaco letteralmente sottosopra, tra le risate degli altri inquilini.