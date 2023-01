Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Temptation Island.

La nuova edizione di Temptation Island andrà in onda a giugno. Dopo lo stop dell’anno scorso, che ha letteralmente fatto infuriare i fan del reality e del conduttore Filippo Bisciglia, il viaggio dei sentimenti tornerà su Canale 5.

Mediaset e la casa di produzione di Maria De Filippi, Fascino, hanno dato l’ok per i casting delle nuove coppie in gioco. Non a caso, il Biscione ha rinnovato i diritti, ed è intenzionato a trasmetterlo nel consueto periodo estivo che va da giugno a luglio. Le novità saranno poche rispetto alle passate edizioni, ma ciò che emerge è l’idea di formare un cast misto.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Temptation Island

I rumors rivelano già la prima coppia scelta dagli autori. Una coppia che arriva direttamente dal trono over di Uomini e Donne. Ida Platano e Alessandro Vicinanza, infatti, sembrerebbero proprio ad un passo dalla partecipazione al reality sui sentimenti di Canale 5.

I ben informati rivelano che la coppia vorrebbe partecipare al gioco per capire effettivamente se il loro amore potrà durare, una sorta di ulteriore conferma visto che la love story pare proseguire a gonfie vele. I due infatti attualmente sono in vacanza a Miami. Per Ida questa sarebbe la sua seconda partecipazione, visto che negli anni passati ha partecipato a Temptation Island insieme a Riccardo Guarnieri, con cui aveva una storia.

Come detto pocanzi, il nuovo cast del programma dovrebbe essere misto, e le coppie composte da vip potrebbero essere soltanto due. La produzione, infatti, avrebbe intenzione di dare più spazio alle coppie sconosciute al mondo dello spettacolo. Per la conduzione, invece, confermato Filippo Bisciglia, il quale ritornerà a confrontarsi con le coppie che decideranno di mettere in gioco i propri sentimenti attraverso consigli, falò e pinnetu. Le dinamiche del gioco saranno le stesse degli anni precedenti. Le coppie si divideranno tra i villaggi delle fidanzate con i tentatori e villaggio dei fidanzati con le tentatrici.